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17 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Caddede ganimet savaşı

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından 2012 yılında araç trafiğine kapatılan İzzet Baysal Caddesinde yeninde hummalı çalışma başlatılırken, cadde ortasında adeta ganimet savaşı çıktı.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:10
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    Caddede ganimet savaşı
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İzzet Baysal Caddesi üzerinde 5 yıldır çalışmalar bitmek bilmiyor. Her sene yaz aylarının başında sürdürülen çalışmalar bu yılda start aldı ve kazı çalışmaları toz duman içerisinde devam ediyor. Ne var ki bu sefer cadde hurdacı çocuklara da para kazandırmaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce caddeye boydan boya dökülen demir hasırlı beton atma işleminin ardından, geçtiğimiz günlerde bu demir hasırlı beton zemin sökülmeye başladı.

    Sökülen demir hasırlı beton hurdacı çocukların işine yaradı. İş makinelerinin çalıştığı alanda korkmadan demir parçalarını toplayan hurdacı çocuklar, belediyenin ganimetinden yararlanmış oldular. İş makinesi tarafından sökülen betonların içerisinden çıkan demir parçalarını toplayan çocuklar, ekmeklerini İzzet Baysal Caddesinden çıkarttılar. Bazı demir parçaları da demir kesme makasıyla kesilerek, el arabalarına konuldu. İzzet Baysal Caddesi bu çalışmalar sayesinde ilk defa para kazandırmış oldu. Hurdacı çocuklar cadde üzerindeki demir parçalarını toplarken adeta birbirleriyle ganimet savaşı yaptılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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