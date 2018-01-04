Gün içinde binlerce insanın gelip geçtiği İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Tabaklar Camii önünde bir grup genç yere gül yaprakları ile “Muhammed” yazdı. İddiaya göre film çekmek için yazılan isim nedeniyle vatandaşlar gruba sert tepki gösterdi. Çıkan tartışmada vatandaşlar gençlere “Biz Müslüman bir toplumuz, Allah’ın peygamberinin adını yere yazamazsınız” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından an ve an kayıt edildi. Olayı kaydeden vatandaş, “Ben Muhammed’e laf söyletmem, ismini de yere yazdırmam. Yere Muhammed yazamazsınız. Muhammed’in ismi ayaklar altına alınamaz. Biz bütün dünyaya karşı gelirken burada sözde Müslüman arkadaşlar bunu yapıyor. Müslüman bunu yaparsa, Yahudi ne yapmaz bize, ayıp denen bir şey var. Allah ismi de Muhammed ismi de yere layık değildir” diyerek gençler ile tartıştı. Tartışmanın sürmesi üzerine videoyu çeken vatandaş, “Bana istediğinizi söyleyin, istediğiniz hakareti edin, beni asın, kesin, dövün ama benim dinime Peygamberime Allah’ıma laf edecek adamın kellesini alırım bu kadar açık söylüyorum” diyerek kaydı sonlandırdı. Gelen tepkiler üzerine gençler kendini savunmaya çalışırken olay yerine resmi polis ekibinin gelmesi ile kalabalık olay yerinden dağıldı.