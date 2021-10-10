Caddede iğrenç olay

Haber: Aysun Beykoz

Şehrimizin en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi’nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 35 yaşındaki O. Ö. Caddede yürüdüğü esnada cinsel organını açtı. Tepkiler üzerine büyüyen tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. O.Ö, çevredeki vatandaşlar ile kavga ederken şahsı gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen vatandaşı yaka paça gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.