Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz günlerde yapılan uygulamaların ardından cadde üzerinde seyreden motosikletler için ihbarlar devam edince olaya Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri el koydu. Öğle saatlerinde trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyreden motosikletlere yapılan uygulamada caddede benzinle çalışan motosikletlere ve voltu 25’in üstünde olan elektrikli motosikletlere çevirme yapıldı. Çevrilen sürücüler cadde üzerinde ilerlememeleri konusunda uyarı yapılırken kask kullanmamaları üzerine cezalar kesildi. Benzinle çalışan 2 motosiklet kullanan iki sürücüye kask kullanmadıkları için, iki elektrikli motosiklete de kask kullanmamaları, gerekli izinler ve belgeler olmadan yola çıktıkları için ceza kesildi.