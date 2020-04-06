Caddede sıcak dakikalar

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Ülke olarak corona virüsü salgınıyla uğraşırken ve bu hastalık nedeniyle onlarca vatandaşın hayatını kaybederken, kimileri de hiçbir şey olmamış gibi ve normal bir hayat içerisindeymiş gibi davranmaya devam ediyor. İzzet Baysal Caddesi üzerinde görev yapan bekçiler şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üst araması yaptı.

Yapılan aramada şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 mermi ve 2 adet çakı bıçağı çıktı. Görevli bekçilerin talebi üzerine olay yerine Yunus ekipleri intikal etti ve şahsı suç aletleriyle birlikte gözaltına alarak, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Bu olay sırasında caddede kısa süreli panik yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 14:53