Caddede silahlı çatışma

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A. arasında karşılaştıkları caddede tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada M.P. ayağından yaralanırken, kavga anında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların göğüs altına isabet ettiği 21 yaşındaki S.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan S.U. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. S.U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YARALI GİRDİĞİ APARTMANDA YAKALANDI

Kavgada ayağından yaralanan M.P. olay yerinden kaçarak Karaçayır mahallesi Şehit Necip Emre sokakta bulunan bir apartmana girdi. Vatandaşların apartmana yaralı bir şahıs girdiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler M.P.’yi yaralı halde yakaladı. M.P. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan Ö.F.A.’yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.