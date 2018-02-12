Haber: Kasım Şahin

İzzet Baysal Caddesi Yardemir Kuyumculuk önünde ilimizde emlakçılık yapan Zafer isimli şahıs, husumetlisi olduğu iddia edilen Ramazan isimli kişi tarafından iki el ateş edilerek bacaklarından vuruldu. Yaralama olayı cadde paniğe neden olurken Ramazan isimli zanlının suç aleti ile birlikte belediye istikametine doğru uzaklaştığı öğrenildi. Bacaklarına iki kurşun isabet eden yaralı şahıs yattığı yerden 155’i arayarak yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Polis, Ramazan adlı şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.