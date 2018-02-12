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    • Caddede silahlı saldırı

    Bolu İzzet Baysal Caddesinde bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

    11 Şubat 2018 Pazar 15:04
    Bu haber 1467 kez okundu
    Caddede silahlı saldırı
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    Haber: Kasım Şahin

    İzzet Baysal Caddesi Yardemir Kuyumculuk önünde ilimizde emlakçılık yapan Zafer isimli şahıs, husumetlisi olduğu iddia edilen Ramazan isimli kişi tarafından iki el ateş edilerek bacaklarından vuruldu. Yaralama olayı cadde paniğe neden olurken Ramazan isimli zanlının suç aleti ile birlikte belediye istikametine doğru uzaklaştığı öğrenildi. Bacaklarına iki kurşun isabet eden yaralı şahıs yattığı yerden 155’i arayarak yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Polis, Ramazan adlı şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

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