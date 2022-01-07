Caddede sis farı ile dolaşanlar ekiplere takıldı!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da huzur ve güvenliği sağlamak adına İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı kontrollerine devam ediyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği trafik kontrolü sırasında sürücülerin ehliyet belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde “Gün ortasında lüzumsuz sis farı yakmak” suçundan bazı sürücülere de trafik ekipleri, 196 lira ceza yazdı. Öte yandan asayiş ekipleri, durdurulan araçların bagaj ve torpido kısımlarını kontrol etti.

Yaklaşık bir saat süren trafik kontrolünün yanı sıra yoldan geçen vatandaşlarında kimlik kontrolü yapıldı.