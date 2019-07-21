Caddelere yeni çöp kutuları yerleştirildi

Haber: BMA

Gerede ilçe merkezinde Turgut Özal Caddesi, Hacı Emin Efendi Caddesi, Atatürk Bulvarı Üst ve Alt Caddesine yeni çöp kovaları Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından monte edildi. Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları, şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra caddelerin temizliğine de ayrı bir değer kattı.

İlçenin temizliğine büyük önem veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, çevre temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek; "Caddelerimize şık ve daha kullanışlı çöp kutuları yerleştirdik. İlçemizin temizliği konusunda gerekli her türlü çalışmayı titizlikle yürüten belediyemiz çevre temizliğine ve ilçemiz estetiğine sahip çıkarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Temizliğin yolu kirletmemekten geçer, şehirler temizlenmekle temiz olmaz kirletilmezse temiz kalır. Unutulmamalıdır ki çevreye karşı duyarlı olan her birey, yarının geleceği çocuklarımıza daha temiz bir Gerede bırakmak için çaba sarf eden bireydir " dedi.

Yeni çöp kutularının yerleştirilmesinden memnun olduklarını söyleyen esnaflar ise, “Vatandaşlar özellikle çocuklar bir şeyler yedikten sonra ambalajını yere atıyordu veya atmak zorunda kalıyordu. Kırılanlar eksikler tamamlanmış oldu. Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.