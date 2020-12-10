Caddeye girişler kısıtlandı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu ili Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında, Valilik Abant Toplantı Salonunda toplandı. Yapılan toplantıda salgına karşı açıklanan son genelgeler kapsamında sosyal mesafenin korunması ve kalabalık oluşmasının önüne geçmek adına İzzet Baysal Caddesi için önemli bir karar alındı.

CADDEYE 2 BİN KİŞİ SINIRI

Buna göre virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla Hıfzıssıhha Meclisince ilimizin en yoğun caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde; usulüne uygun maskeli olmak ve kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafenin korunması şartıyla aynı anda en fazla 2000 kişi bulunabilmesine,

Vatandaşların yüz yüze gelmesini engellemek amacıyla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşlerin kişinin kendi pozisyonuna göre caddenin sağından yapılmasına,

Bolu Belediyesi tarafından cadde boyunca yürüyüş yönüne uygun uyancı işaret ve tabelaların konulmasına karar verildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 24’E KADAR UZATILDI

Hıfzıssıhha’dan alınan bir diğer karar ise yemek ve gıda sektörüne ilişkin oldu. Toplantıda İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarla ilgili (market, gıda, restorant, lokanta, yeme içme vb.) online sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonlan 10.00-24.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verildi.