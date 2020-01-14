Caddeyi birbirine kattı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İzzet Baysal Caddesi’nin ara sokaklarında yaşanan olayda 20 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisi Behram M. yol kenarında park halinde bulunan 10 araca zarar verdikten sonra Vaysal Sokakta bulunan bir kafeteryaya girdi. Olay yerindeki vatandaşların saldırganı durdurma çabası işe yaramayınca, vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen 3 yunus ekibinin müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirildi. Elleri arkadan kelepçelenen saldırgan gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yerine gelen polisler zarar gören araçları tek tek inceledi. Araç sahiplerinin şikayetçi olması sonucu polis araç sahiplerinin ifadesine başvurdu.

Ayakta durmakta güçlük çeken aşırı alkollü genç sorulan sorulara güçlükle cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 13:37