Çağalı; “Can dostlarımızın yanındayız”

Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği “Bir kap su, bir kap mama” kampanyası doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Ak Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Kadın Kollarına üye kadınlar da Atatürk Orman Parkı önünde açıklama yaptı.

“SAHİPSİZ, SESSİZ CAN DOSTLARIMIZIN, YANINDAYIZ”

Çağalı açıklamasında “Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu Basın Açıklamasını; sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek “Yaratılanı severim yaradandan ötürü!” düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

“GANİ GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARIMIZA SESLENİYORUZ”

Sokak hayvanları için Bolulu hayvanseverlere seslenen Çağalı “Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde “Bir Kap Su, Bir Kap Mama” kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak! Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, katılım sağlayan Basın çalışanlarımıza da teşekkür ederiz” dedi.