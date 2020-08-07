ÇAĞDAŞ BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İÇİN !

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Kısa bir bayram tatili arasından sonra tekrar merhaba, umarım bayram herkes için iyi geçmiştir. Çünkü benim için güzel geçti. Gerçi salgından dolayı evden uzaklaşmadım. Ancak ne zamandır düşündüğüm bir projeyi ekip arkadaşlarıma ve gazetemize yani Sevgili Erhan Beykoz’a sunma fırsatım oldu. Ekip arkadaşlarım ve Erhan Abi ile konuştuktan sonra bu projeyi hayata geçirmeye bu konuşan yazıları bir adım daha ileri götürüp daha çok insanını hayatına dokuna bilecek bir düzeye taşımaya karar verdik.

Biliyorsunuz son yıllarda kadına şiddet, erkeğe şiddet hayvana şiddet ve cinayetleri konuşur olduk. Bilmiyorum eskiden bu olaylar bu kadar çok muydu? Yoksa biz mi duymuyorduk? Ancak bu aralar çok fazla oluyor ya da biz çok duymaya başladık. Bence bu tür olaylarda her zaman olduğu gibi tepkimizi ve enerjimizi yanlış yerlerde kullanıyoruz

Örneğin: bu tür olaylardan sonra şöyle bir sosyal medyaya bakın “ fırtınalar koptuğunu ortalığın yerle bir olduğunu herkesin bir şeyler yazdığını görürsünüz “ ancak sosyal medyadan kafanızı kaldırıp pencereden dışarı baktığınızda gerçek hayatta orada yazılan tepkilerin birini bile göremezsiniz. Çünkü oraya yazan insanlar farkında olmadan kendilerini rahatlatıyor. Sosyal medyaya yazdım işte ‘oh rahatladım’ deyince öfkesini dindiriyor ve esas tepki vermesi gerektiğinde öfkesi dindiği için tepki veremiyor. Yani bu tür olaylar çabucak unutuluyor.

Bilmiyorum bu olayın psikolojide bir ismi var mı? Ancak ben bu konularda artık sosyal medyaya her hangi bir şey yazmıyorum paylaşmıyorum. Öfkem dinmesin zamanı gelince bu konuda ihmali olanlardan hesap sorabileyim ve öfkenin verdiği enerjiyi daha faydalı işlerde kullanmayı tercih ediyorum. Gerçi böyle yapmakla doğrumu yapıyorum bilmiyorum ama en azından doğru yerde doğru tepkiyi vermeye çalışıyorum ve hiçbir şeyi unutmuyorum.

Şimdi bu olayların önüne geçmek için yapılacak şey nedir diye bir soru sorsam? Her halde ilk söyleyeceğiniz şey cezaları arttırmak olur değil mi? bence buda yanlış çünkü hiçbir ceza insanların düşüncelerini değiştiremez buna en iyi örnekte trafik cezalarına rağmen insanların yapacaklarından geri kalmamaları ve engelliler için kanunda cezası olmasına rağmen yapılmayan şeylerdir.

Eğer biz bir şeyleri önlemek bir şeyleri değiştirmek istiyorsak öncelikle kız çocuklarımızı yani geleceğin annelerini bilgili ve bilinçli olarak yetiştirmeliyiz annelerimiz her açıdan kuvvetli ve bilinçli olursa yetiştirdiği çocuklarda kurduğu aile de bilinçli ve duyarlı olacaktır. işte bu anlamda bu yazıları yazan kişi olarak biraz düşündüm seslendiren arkadaşlarımızla da konuşup Erhan Beykoz’un onayıyla yazılarımıza gazetemiz sponsor oldu. “ geleceğin Anneleri Bilinçli ve eğitimli olsun. “ bu işte azda olsa bizimde payımız olsun diyerek.

Bundan sonra her ay ”Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine” Anadolu’daki kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için belirli bir miktar ödeme yapmaya karar verdik. Umarım bu durum tüm yazarlara tüm gazetelere tüm basın mensuplarına örnek olur. Sadece olayları yazmakla konuşmakla kalmayıp herkes böyle projelere imza atar.

Bakın arkadaşlar her konuda biz erkekleri eğiten ve yetiştiren yanımızdaki kadınlardır. Dolaysıyla kadınlar ne kadar eğitimli ve çağdaş olursa bu ülkede yaşadığımız sorunlar ve engeller ortadan kalkacaktır. Ben buradan bu yazılarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma bizim heyecanımızı anlayıp bize destek veren Gazetemize ve Sevgili Erhan Beykoz’a bir kez daha teşekkür ediyorum. “Çağdaş bir ülke ve toplum için yazıları yazmaya konuşturmaya ve projeler üretmeye engelleri anlatarak aşmaya aynen devam…”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Gizemli Asistan - Bolu Olay Gündem Gazetesi….

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 02:08