Çağdaş Gençlik Bolu’da buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

24. Türkan Saylan Gençlik Kurultayı ilk gününü gençlerin yoğun ilgisiyle tamamladı. 26-27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde devam edecek olan etkinliklerin bitmesi için geriye 3 gün kaldı. Gündem Tv ekibi olarak 24. Türkan Saylan Gençlik Kurultayı’na gittik ve etkinlikteki gençlerle röportaj yaptık.

Bolu şube kolaylaştırıcısı Sedanur demir, “Üniversite öğrencisi sorumluluk sahibi olmalı, planlı olmalı, çözüm üretebilmeli ve soruna odaklanıp kalmamalı. Bunu Bolu’da ve Türkiye’de en iyi sağlayan yer Çağdaş Gençlik Bolu Şube. Eğitim almak istiyoruz, hocalarımız tanıdıklarını getiriyor ve birebir eğitim alabiliyoruz.”

Trabzon şube kolaylaştırıcısı Berfin karan, “Ailem beni güvenerek yolladı bu etkinliğe. Derneğimiz bize yardımcı oldu ve masraflarımızı karşıladı. Bizim gibi Anadolu’dan gelen çocukların böyle imkanlara ulaşması ve böyle insanlarla bir araya gelmesi çok zor fakat dernek bizim için bu durumu kolaylaştırdı. Farklı insanlar ve farklı yöreleri tanıma fırsatı sondu. Bu yüzden çok heyecanlıyım.”

Çağdaş yaşamı destekleme derneği merkez birimi genel kolaylaştırıcı yardımcısı Rojin Kartal, “Biz, “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz." diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerini kendimize rehber bilerek geleceğe yön veren, gündemi takip eden değil gündem yaratacak bir gençlik olarak 24. kez Türkiye’nin dört bir yanından gelip “Biz Buradayız” demenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Doyasıya öğreneceğimiz, eğleneceğimiz, üreteceğimiz etkinliğimizde hepinizin keyifli vakit geçirmesini diliyoruz.”