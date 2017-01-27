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27 Ocak 2017 Cuma
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    • “Çağdaş hukuk kuralları için mücadele edeceğiz“

    Bolu Eğitim - Sen Şubesi, geçtiğimiz günlerde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi Kürşat Doruk için nefret söylemi iddialarına sessiz kalmadı. Eğitim - Sen, Doruk'un cezalandırılmasını talep etti.

    27 Ocak 2017 Cuma 13:27
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    “Çağdaş hukuk kuralları için mücadele edeceğiz“

    Basın Bülteni

    Bolu Eğitim - Sen Şubesi, yaptığı basın açıklamasında Doruk'un cezalandırılmasını talep ederek " Üniversite yönetimine biat etmeyen,yasal çerçevede hakkını arayan ve tüm zorluklara karşın görevini yapmaya çalışan AİBÜ de görev yapan bilim insanlarının attığı her adımı izleyen soruşturma açan,baskı yapan,Öğretim üyelerini açık ve gizli tehdit eden AİBÜ yönetimi bu olayda suskun. AİBÜ Yönetimi susarak bu öğretim üyesine destek olmakta, sözlerini onaylamaktadır.Bu davranışıyla da adeta teşvik etmektedir. Eğitim sen olarak nefret suçu işleyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Bekir Kürşat Doruk hakkında AİBÜ Rektörlüğünü soruşturma açamaya ve bu öğretim üyesini  cezalandırmaya davet ediyoruz" dedi.

    "TARİKAT VE CEMAAT BATAKLIKLARINDA.."

    Eğitim - Sen, açıklamasının devamında tarikat ve cemaat bataklıklarında yetişen kişilerin bilim yuvalarına yerleştiklerini vurgulayarak "Tarikat ve cemaat bataklıklarında yetiştirilip bilim yuvası olması gereken üniversitelere tüm devlet kurumlarına olduğu gibi yerleştirilen ve sürekli olarak önleri açılan sözde öğretim üyeleri,bilim insanları(!) her fırsatta güç zehirlenmesinin de etkisiyle kendileri gibi yaşamayan,kendileri gibi düşünmeyen toplum kesimlerine ve bu toplum kesimlerinin örgütlerine saldırmaya,iftira atmaya devam ediyor.Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde ulusal basına da yansıyan AİBÜ'de ki olayda gördük. Üniversite yönetimine biat etmeyen,yasal çerçevede hakkını arayan ve tüm zorluklara karşın görevini yapmaya çalışan AİBÜ de görev yapan bilim insanlarının attığı her adımı izleyen soruşturma açan,baskı yapan,Öğretim üyelerini açık ve gizli tehdit eden AİBÜ yönetimi bu olayda suskun. AİBÜ Yönetimi susarak bu öğretim üyesine destek olmakta, sözlerini onaylamaktadır.Bu davranışıyla da adeta teşvik etmektedir" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim, Sen, Şubesi, Geçtiğimiz

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