Çağdaş Özkan Baba oldu!

Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan baba oldu. Çağdaş ve Buse çifti sabah saatlerinde doğan bebeklerinin ismini “Ali” koydu.

Çağdaş Özkan Baba oldu!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Buse Özkan’ın bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Genç Çiftin 30 Mart Çarşamba günü sabah saat 8.26’da yeni doğan bebeklerinin ismi “Ali” oldu.

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