Haber: Ceylan Beykoz
Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Buse Özkan’ın bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Genç Çiftin 30 Mart Çarşamba günü sabah saat 8.26’da yeni doğan bebeklerinin ismi “Ali” oldu.
Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan baba oldu. Çağdaş ve Buse çifti sabah saatlerinde doğan bebeklerinin ismini “Ali” koydu.
Haber: Ceylan Beykoz
Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Buse Özkan’ın bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Genç Çiftin 30 Mart Çarşamba günü sabah saat 8.26’da yeni doğan bebeklerinin ismi “Ali” oldu.