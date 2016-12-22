Haber: Erdal Tanrıverdi

Milletvekillerinin, büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları aldığını belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sorunu biz de tespit ettik. Yeni bir düzenleme yapacağız. Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir. Büyükşehir merkez belediyeler güçlendirilecek" ifadelerine yer vermişti. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da konunun üzerine gitmesi üzerine gerekli nüfusu yakalayabilmek için ilçe belediyeleri de harekete geçti.

Yeniçağa’da ve Ankara’da evleri olan ancak ikametgahları Ankara’da bulunan hemşerilerimizi Ankara’da ziyaret eden ve ikametgahlarını Yeniçağa’ya almaları konusunda ricalarda bulunan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ı hemşerileri olumlu karşıladı. Toplantıya yaklaşık 50 kişi katılırken, Bolu’nun büyükşehir olabilmesi için yapılması gerekenler noktasında fikir alış verişinde bulunuldu.

Bolu’nun Büyükşehir olabilmesi için gerekli nüfus sayısına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çağlar,”Dün Ankara’ya gittik, yarın İstanbul’a gideceğiz ve gerekirse Antalya’ya kadar gidip oradaki hemşerilerimizle toplantılar yapıp, Bolu’muzun Büyükşehir olmasının önemini dile getirecek desteklerini isteyeceğim. Her şey Bolu’muz için” ifadelerine yer verdi.