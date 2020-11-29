Çağlar, ekiplerin başında

Yeniçağa Belediyesi, ilçenin muhtelif bölgelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Recayi Çağlar da ekiplerle birlikte çalışmalara bizzat katılıyor.

Çağlar, ekiplerin başında

Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesi ekipleri, ilçedeki üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri belirlenen program dahilinde Sanayi Sitesindeki asfalt çalışmalarının ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesine geçti. Asfalt çalışmalarını Belediye Başkanı Recayi Çağlar bizzat takip ederek ekiplere eşlik etti. Başkan Çağlar, özellikle bozuk yollarda çalışmaların yoğunlaştırılacağını belirterek asfaltlama çalışmalarının muhtelif bölgelerde devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTUYOR

Başkan Çağlar, asfalt çalışmalarının yanı sıra mahallelerin de güzelleşmesi adına verdiği sözleri yerine getiriyor. Belediye ekiplerince Asilbey Mahallesinde yapımına başlanan park alanına giden Çağlar, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini açıkladı.

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