Haber: BMA

Yeniçağa Gölü’nün turizme kazandırılması ve ilçenin canlandırılması için girişimlerine devam eden Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gölün kanal ağzının temizlenmesi için DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nde istişarelerde bulunan Çağlar, daha sonra Ankara’ya giderek Gölbaşı Mogan Gölü’nü temizleyen gemiyi inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Çağlar ayrıca, geçtiğimiz günlerde temaslarda bulunmak üzere Bolu’ya gelen Orman ve Su işleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ile görüşerek Yeniçağa Gölü’ne gerekli yatırımların yapılması için söz almıştı. Başkan Çağlar, Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ile yaptığı görüşme neticesinde Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Danışmanı ile yatırım programının detaylarını görüştü.

Yeniçağa Gölü’nü 2. Abant yapmakta kararlı olduklarını belirten Belediye Başkanı Çağlar, “Yıllardır Yeniçağa Gölü’nü canlandırmak ve turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle son dönemde konuya ilişkin girişimlerimiz çok fazlaydı. Geçtiğimiz günlerde Bolumuza gelen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi’ye göl ile alakalı projelerimizden bahsettim ve gerekli yatırımlar için destek istedim. Sağolsun bizleri kırmayarak çalışmaların başlatılması sözünü verdi. Bu kapsamda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah gelecek yıllarda Yeniçağ Gölümüzün turizmde daha aktif yer almasını sağlayacağız ve ilimizde bulunan diğer turistik mekanlarımıza bir alternatif oluşturacağız” ifadelerini kullandı.