Çağrı merkezi için personel hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022 YILI BOLU VALİLİĞİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNDE BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ÇAĞRI YÖNLENDİRİCİ PERSONEL HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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