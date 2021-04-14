Çağrılar sonrası Bakan Selçuk’tan açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Okullarda artmaya başlayan koronavirüs vakalarının ardından eğitim sendikalarından açıklamalar peş peşe geldi. Sendikalar yaptığı açıklamalarda Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak öğretmenler ve eğitim çalışanlarının acele bir şekilde aşı önceliğine alınması gerektiğini bildirdiler. Yapılan çağrılar sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirtti. İlkokul ve okul öncesi kurumlarda bulunan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini bildiren Selçuk, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda '@enabizsistemi' ve '@MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz” ifadelerini kullandı.