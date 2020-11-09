Çağsu’da korona ölümü

Özel Çağsu Hastanesinde görev yapan Murat Yeni henüz 39 yaşında Yeni tip koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Aslen Eskişehirli olan Murat Yeni evli ve iki çocuk babasıydı.

Çağsu’da korona ölümü

Haber:Erdal Tanrıverdi
 

Çağsu Hastanesi Medikal Bölümünde görev yapan Murat Yeni 39 yaşında  koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Çağsu Hastanesinde uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Murat Yeni hiç bir kronik rahatsızlığı olmamasına karşın korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan 39 yaşındaki Murat Yeni'nin ölümü büyük üzüntü yarattı. Murat Yeni'nin cenazesi bu sabah saat 09.00'da hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderilecek.

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