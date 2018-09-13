Haber:Kasım ŞAHİN

Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken CHP’nin Bolu Belediye Başkanı aday adayları netleşmeye başladı. CHP Parti üyesi Cahit Çıngı, parti binasında düzenlendiği basın toplantısıyla aday adaylığını açıkladı. Çıngı’nın basın toplantısına CHP İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, gençlik ve kadın kolları başkanları, ilçe örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda partili katıldı.

Cahit Çıngı, karar verme sürecinde gelen destek mesajlarının etkili olduğunu belirterek, “Aday adayı olacak diğer arkadaşlarla kenetlenip, Bolu’daki 15 yıllık zulmü bitireceklerini vurgulayan Çıngı, “Bu süreçte doğaldır ki başka arkadaşlarımızda aday olacaktır. Bu partimizin zenginliğidir. Sevgili Erhan Beykoz arkadaşımızla bir görüşmemiz oldu, aday alacağını biliyorum. Sevgili dostum Nihat Başer değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Vereceği kararı saygıyla karşılayacağız. İsmi geçen arkadaşlarımızın ikiside yıllardır partimize hizmet etmiş arkadaşlarımızdır. Nihat arkadaşım beni CHP’ye kaydeden kişidir. Bolu’daki 30 yılı aşkın süredir kardeşimdir can dostumdur. Erhan Beykoz kardeşimizle de yıllara dayanan dostluğumuz var. Zaman zaman parti içi yarışlarda farklı yerlerde olsak da birbirimize olan saygı ve sevgimiz azalmamış aksine artmıştır. O nedenle diyorum ki hiç kimse özellikle AKP yandaşları bizim aramıza nifak sokmaya çalışmasınlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır.Biz adayımız kim olursa olsun, onun etrafında kenetlenip Bolu’daki 15 yıllık zulme hep beraber son vereceğiz. Ben buradan ismi geçen arkadaşlarım da dahil hepimizin adına birlik beraberlik ve dayanışma sözü veriyorum.” diye konuştu.

Aday adayı Çıngı, Bolu Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “ Güzel Bolu’muz, Tanrının Türkiye’ye bahşettiği bir doğa cenneti ve termal sağlık merkezidir. Rahmetli İzzet Baysal sayesinde de bir eğitim kenti haline gelmiştir. Bolu’da Belediyecilik ne yazık ki gelen turistin şehre fayda sağlaması yönünde çalışma yapmak yerine bu zenginlikleri belirli kesimlere peşkeş çekmeye dönüştürülmüştür. Şimdiden Gölcüğün kalbine hançer sokuluyor bungalov evler yapılıyor, arkadaşlar zaten Gölcük günü birlik turizmle fazlasıyla insanımızı ağırlıyor”