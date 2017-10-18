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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Çakar’a 192 TL para cezası

    Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da 17 Ekim 2017 tarihi itibariyle polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 10:58
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    Çakar’a 192 TL para cezası
    Haber: Kasım ŞAHİN

    İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etti. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçlara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Bu kapsamda çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi.

    Öte yandan gelişmeye göre konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanıyor. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.'Çakar' adı verilen sistemde otomobillerin ön kısmına yerleştirilen mavi-kırmızı ışık yer alıyor.İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelgelerle, bu tür araçlarla ilgili cezai işlem uygulanması talimatını yinelese de çakarlı araç sayısında artış yaşanıyordu.Belli şartlarda kullanılabilen çakar adı verilen sistem için emniyet müdürlüklerinden özel izin alınması gerekiyordu.Çakar lambayı usulsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilip araçlarının da belli bir süre trafikten men edilmesi gerekiyordu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda çakarlı araçlar için dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu.Erdoğan, sadece belediye başkanlarının değil, belediye meclis üyelerinin araçlarına çakar taktırdığını kaydedip, “Buna son verilmesi gerek. Herkes çakarlı araçla gezmemeli, her yere böyle gidilmez” uyarısı yapmıştı.

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