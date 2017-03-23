Haber: Kasım ŞAHİN

Çakıcı, Bolu F Tipi Cezaevinden yolladığı açıklamada "Aliağa birinci noterliğinden vasim Yusuf Ziya Akyıldız tarafından avukatım olarak vekalet verilen Avukat Can Sevinç 22.03.2017 tarihinden itibaren artık avukatım değildir. Uzun süredir avukatım olması sebebiyle bir çok sorun yaşamış olup, karakterine ve kişiliği değil benim, hiçbir dürüst insanın avukatı olmak için uygun değildir.

Bir avukat yasanın gereği olarak, insanlar suçlu olsa dahi, yasal çerçevede savuna biliyor.

Bu kişi Türkiye'de çıkarları doğrultusunda etrafındaki tüm insanları kandırıyor. Kendisini defalarca uyarmama rağmen, maddi manevi yardım etmeme rağmen, kendisinin kişiliğindeki erozyon sebebiyle yalan ve dolandırıcılığa devam etmiştir.

Avukat Can Sevinç ile hiçbir ilişkim kalmamış kendisini avukatlığından azlediyorum.

Cezaevi müdürlüğü ve kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.



