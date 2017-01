Basın Bülteni

Bolu F Tipi cezaevinde olan Alaattin Çakıcı başkanlık sistemi ve referandum sürecini değerlendirerek basın açıklamasında bulundu. Çakıcı anayasanın ilk 4 maddesine değinerek " Daha evvel de dile getirmiştim. Dünyanın hiçbir yerinde bir insan diğer bir insanı sevmek zorunda değildir. Söz konusu devlet bekası ise düşmanlıklar ve önyargılar Aziz Milletimizin selameti için değil buzdolabında difrizde dondurulmalıdır. Meclisten geçen yeni anayasa paketi ile ilgili toplumumuza paketin ayrıntıları açıklanmamıştır. Anayasanın ilk 4 maddesi, yeni anayasada güvence altına alınmış, Cumhuriyet’in temel değerlerine dokunulmamışsa, Aziz Türk Milleti için Allah katında hayırlı ise milletimize hayırlara vesile olsun" dedi.

"DEMOKRASİNİN ÖZGÜR İRADESİ BUNU GEREKTİRİR"

Çakıcı, her ülkücü ve MHP seçmenin kendisinin karar vermesinin lazım olduğunu ve demokrasinin özgür iradesinin bu gerektirdiğini söyleyerek "Yargının bağımsızlığı anayasada güvence altına alındıysa, özerklik ve federasyona yasal olarak geçit vermiyorsa, toplumun tüm etnik mozağine eşit mesafede davranacaksa, din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almış ise hangi siyasi lider ülkeye bir “ kral gibi değil” 8. Emevi halifesi Ömer Bin Abdülaziz gibi milletin hizmetkarı olacaksa Rabbim ve Aziz Türk Milleti onun yanında olsun. 79 milyon her bireyin özgür iradesiyle vereceği kararı milletimizin ve devletimizin kaderiyle vereceği kararı bu referandumda kullanacağı evet-hayır oyunu vicdanına da danışarak özgürce vermelidir. Ülkemiz ve coğrafyamız çok zorlu bir süreçten geçiyor. Her ülkücü, her MHP seçmeni, her Alaattin Çakıcı’yı seven devletin bekası ile ilgili kararı kendi vicdanı ile vermelidir. Demokrasinin özgür iradesi bunu gerektirir. Referandum ile ilgili kararı ne bir kabadayı ne de şaibeli (!) bir insan vermeli, kitleleri yönlendirme şansına sahip olmamalıdırlar. Ama suç işlemiş bir insan ise vatan sevdalısı olamaz diye bir kaide yoktur. Türkiye’deki siyasiler ve kanaat önderlerinin, geçtiğimiz bu zorlu süreçte provokatif bazı olayları dolaylı yoldan da olsa yönlendirmesi millete ihanettir ! Buna çok dikkat edilmeli! Pazar günü bir gazete okudum, afiş asarken gizli eller insanları kurşunlamış. Bu ülkeyi kaosa sokar. Okyanus ötesi, Batı ve yerli işbirlikçi hainlerinin bir provokasyonu olma ihtimali gözardı edilip birileri suçlanmamalıdır" ifadelenirini kullandı.

KENDİ ÇOCUKLARINDAN ÖRNEK VERDİ

Çakıcı, oyların baskı altında kullanılmaması gerektiğini vurgulamak için kendi çocuklarından örnek vererek "Pazar günü bir gazete okudum, afiş asarken gizli eller insanları kurşunlamış. Bu ülkeyi kaosa sokar. Okyanus ötesi, Batı ve yerli işbirlikçi hainlerinin bir provokasyonu olma ihtimali gözardı edilip birileri suçlanmamalıdır. 3 çocuk babasıyım. Oğlum İsviçre’de yatılı okulda okuyup, eğitimine İngiltere’de devam edip Türkçe’nin dışında 4 ayrı dili anadili gibi konuşmaktadır. İngiltere’deki üniversitesi aracılığı ile Columbia Üniversitesinden ekonomi mühendisi olarak diploma almıştır. Bugüne kadar 2 defa oy kullandı. İlk oyu AKP’ye ikinci oyu MHP’ye. Büyük kızım iki üniversite bitirmiş, tezli master yapmış, Türkiye’nin genç ressamlarından biri olup, üniversitede öğretim üyesidir. Oyunu geçmişte Fazilet Partisine vermiştir. Sonraki tüm oylarını MHP’ye verdi. Küçük kızım Aytül, Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirip, yurtdışında üniversitede ( Esesc) sosyoloji dalında master yaptı. Uluslararası ev içi şiddet hukuku konusunda doktorasını bitirerek, bazı makaleleri yurtdışında yayınlandı. Ömrünce ulusalcı ve Atatürkçü olarak oylarını CHP’ye verdi. Uzun yıllar İngiltere’de yaşamasına rağmen tesettürlü olmayıp kıldığı 5 vakit namazında bir tane kaza yapmamıştır. Bir baba çocuklarına kendi düşünceleri doğrultusunda belli bir yaşa geldikten sonra ülkenin kaderiyle ilgili asla baskı yapmamalıdır. Kendi özgür iradeleriyle karar vermesi her babanın ideali olmalıdır" kelimelerini kullandı.

"BENİ HASTANELERDE CEZAEVLERİNDE ÖLDÜRMEK İSTEDİLER"

Çakıcı, kendisini geçmişte öldürmek isteyenlerin olduğunu belirterek "Bazıları Tayyip Erdoğan’a acaba yakınlaşmak için mesaj mı gönderiyor diye düşünenlere teessüf ederim. Bu beni günaha kadar sevmez, ben de onu sevmem. Daha evvel ifade ettiğim gibi ortak noktamız devletin bekası, Allah’a kalbi teslimiyet duygusudur. Ben Allah’ın dışında kimseye biat etmem! O bu kurduğum cümleye kızabilir. Kızarsa kızsın. Hiç önemli değil. Doğrularına evet ! yanlışlarına hayır ! derim. Yıllarca beni hastane ve cezaevlerinde öldürmek istediler. Kişi Allah’a teslim olmuşsa Rabbim onun yanındadır. Bütün kurdukları tezgahları başlarına çevirdim. 15 Temmuz’dan sonra dik duruşu için kendisine teşekkür ettim. Dik durduğu sürece Rabbim onun yar ve yardımcısı olsun. Yalnız onun değil. Devleti için dik duran herkese selam olsun. Defalarca kendilerine mahkeme huzurunda, UY-AP üzerinden yazdığım yazılarda, bana kurulan tuzaklarda herkes sizi işaret ediyor dedim. Ama hep duyarsız kaldı. Yukarıda 5 sayfalık yazımın içinde “ Nefsini ayaklar altına alıp, Aziz Türk Milleti’nin hizmetkarlığına soyunuyorsa Alaattin Çakıcı’nın söylemesine gerek yok, Allah her şeyin en iyisini bilir. Ben ezelden ebede ülkücüyüm, partiler kapatılır, sistemde ufak değişiklikler olur. Değişmeyen Allah Kelamıdır. Ve doğru beşeri düşünceler insanlığa hizmet eder" dedi.

"ADALET KAVRAMI DEMEK Kİ BİTKİSEL HAYATA GİRMİŞ"

Çakıcı kendisi ile ilgili olan adaletin bitkisel hayata girdiğini söyleyerek "Demokraside olmazsa olmaz milletin iradesidir. Her oy kullanacak vatandaşın birilerinin yönlendirmesiyle değil kendi iradesiyle oyunu vermesi gerekir. Referandumdan çıkacak millet iradesine hayır ya da evet diyenlere saygı duyulmalıdır. Bana yapılanların en bariz örneği Adana F tipi cezaevinde öldürülen, Özgecan Arslan’ın cinayetini işleyen kişinin öldürülmesi olayını yapan Gültekin Alan’ı tanımam. Orada Türkiye’deki en yakın dostum Ahmet Tekin Baykal ve yeğenim Adem Çakıcı yatmaktayken işlenmiş bir cinayeti Adana’dan avukatım Ahmet Tekin Baykal ve yeğenime gittiğinde Adalet Bakanlığı’ndan gelen müfettişler bu cinayeti avukatı vasıtasıyla Alaattin Çakıcı yaptırdı dersen, Alaattin Çakıcı’yı bir ömür mahkum ettiririz sana da az ceza verdiririz diye 3 defa baskı yaptığı 25-1-2017 tarihli ifadelerinde dile getirilmiştir.Gültekin Alan ile sadece İzmir F-2’den Adana’ya sevkedilen Ahmet Tekin Baykal haksız yere azmettirici olarak tutuklanmıştır. Adalet topal da olsa sonunda doğru karar verir. Ahmet Tekin Baykal’ın suçsuzluğu mahkeme tarafından kabul edilip tutukluluğu kaldırılmıştır. Nedense adalet topal yürüse de Alaattin Çakıcı’ya uygulanmadı! Benim ile ilgili “adalet” kavramı demek ki bitkisel hayata girmiş" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN BEKASI İÇİN 1 CANIM VAR"

Çakıcı, açıklamasının sonunda milletin bekası için olan bir canını da vermeye hazır olduğunu belirterek "Şahsıma yapılan tüm adaletsizliklere rağmen, devletin ve milletin bekası için 1 canım var. “İçeride ve dışarıda çocukluğumdan itibaren son nefesimi vereceğim güne kadar feda ederim. Gültekin Alan’ın 10 sayfalık dilekçesinin benimle ilgili olan 2. Sayfasını, kendi el yazısı ve imzalı son sayfasını da bu yazıya ekliyorum. Rabbim Aziz Milletimizin devletine gönülden bağlı olan her etnik mozaiğin, yine devletine gönül vermiş her dini ve siyasi görüşte olan milletin bekası için birbirleriyle devletimiz adına ortak karar vermesini yerlerin ve göklerin tüm alemlerin, tüm mahlukatın tek sahibi olan Allah C.C milletimizin ve devletimizin yanında olmasını Rabbimden niyaz ederim" dedi.