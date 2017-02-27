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27 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Çakıcı gece hastaneye kaldırıldı

    Bolu F Tipi Cezaevinde yatan kabadayı Alaattin Çakıcı, dün gece saatlerinde koğuşta solunum yetmezliği sebebi ile rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından cezaevi aracına bindirilirken Çakıcı, "Devletimiz var olsun" dedi.

    27 Şubat 2017 Pazartesi 08:57
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    Çakıcı gece hastaneye kaldırıldı

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu F Tipi Cezaevinde yatan ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı, dün gece saatlerinde koğuşta solunum yetmezliği çekmesi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu 19’a çıkan Çakıcı, 3 saatlik bir tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilip tekrar cezaevine gönderildi. Çakıcı cezaevi aracına bindirilirken, "Devletimiz var olsun" dedi.

    Çakıcı, cezaevi aracıyla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Çakıcı’nın hastaneye getirilmesi esnasında, hastane yolunda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    HASTALIĞINI TETİKLİYOR

    Çakıcı’nın yapılan muayenesinde halk dilinde kronik bronşit olarak da bilinen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili gerekli tedavi uygulandı. Yaklaşık 3 saat tedavi altında tutulan Çakıcı, taburcu edilip tekrar cezaevine gönderildi. Alaattin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç Bolu'nun nemli havasının müvekkilinin hastalıklarını tetiklediğini ve ilerlettiğini, ayrıca Bolu F tipi Cezaevi'nin yanında bulunun hazır beton fabrikasının yarattığı hava kirliliğinin hem Alaattin Çakıcı'nın sağlığını hem de oradaki binlerce asker polis sivil halk ve çocukların sağlığını kötü etkilediğini dile getirdi.

    “BAKANLIK BİRŞEY YAPMIYOR”

    Sevinç ayrıca, Devletin hastanelerinin vermiş olduğu kirli havada ve % 45 nem oranının üstünde yatamaz yazılı kurul raporlarına ve Bolu'da her hastaneye çıkışta doktorların nemli ve kirli havada tedavisinin mümkün olmadığını belirtmelerine rağmen Adalet Bakanlığı’nın bu konuda hiçbir şey yapmadığını belirtti.

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