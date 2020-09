Çakır’dan Sivas Kongresi mesajı

Haber: Volkan Yılmaz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen, "manda ve himaye" fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü ile ilgili olarak CHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

“SİVAS KONGRESİ, TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIĞI ADINA ATILAN BÜYÜK BİR ADIMDIR”

Sivas Kongresi’nin, Türk Milletinin bağımsızlığı adına atılan büyük bir adım olduğunu vurgulayan Çakır “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi, Amasya’nın ardından Sivas’a gelmesiyle devam etmiştir. Burada yapılan toplantıda, şehirde milli bir kongre yapılmasına karar verilmiştir. 28 Haziran günü Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki heyet tarafından 4 Eylül 1919 Perşembe günü, bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında aynen kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadelenin merkezi olarak açılışını yaptığı Sivas Kongresi, Türk Milletinin bağımsızlığı adına atılan büyük bir adımdır. “Manda ve himaye” fikrini kesin olarak reddeden bu kongre yalnızca bu yolda adım atılan döneme değil, kendisinden yüz yıl sonra yaşanan zamana bile ışık tutmuş, tam bağımsızlık düşüncesinin benimsenmesinde öncü olmuştur. 108 gün süren bu kongreyle “Ya istiklal ya ölüm.” denilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. 1919’un Ayşe öğretmeni, doktor Hasan’ı, çiftçi Mehmet’i, nasıl Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında durduysa, dönemin mühendisleri, esnafları, askerleri nasıl ona destek olduysa bugün hala onlar ve onlar gibi düşünenler Ulu Önder Atatürk’ün izinden gidiyor ve onun öncülüğünde atılan bu adımı sonsuza taşımak için mücadele veriyor. “Tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkâr edemez” dedi.

“MİLLİ SINIRLAR İÇİNDE VATAN BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR, PARÇALANAMAZ”

Sivas Kongresi’nde alınan kararların Kurtuluş Savaşı’nın bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çakır “Vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak ki iflasa mahkûmdur” demişti Mustafa Kemal Atatürk bu kongreyi açarken. Bu sözüyle bir milletin kimliğinin ve bağımsızlığının önemini vurgulayarak, her daim milli bilincin farkında yetişen bireyler olmamız gerektiğini hatırlatıyor her tekrarda. Çünkü biliyoruz ki, milli varlığımızı kabul ettiğimiz ve ettirdiğimiz sürece ‘Biz varız’ diyebileceğiz. Yalnızca milli bağımsızlığımızın ışığında, 101 yıl önce atılan bu adımı daha da ileriye taşıyabileceğiz. Üyesi olmaktan her daim gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı kabul edilen Sivas Kongresi bir gerçeği daha hatırlatıyor bizlere. “Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.” Bu karar Cumhuriyet’imizin temellerinin atılmasında büyük önem taşımasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktasıdır. Tam bağımsız Türkiye’nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 101. yılında, bu uğurda mücadele veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongre heyetini, tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 10:12