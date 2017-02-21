Haber: Erdal Tanrıverdi

İzmir’de Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 yılında öğrenciler arasında çıkan kavgada PKK’lılar bıçaklanarak şehit edilen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümünün 2’nci yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi içerisinde anma töreni gerçekleştirildi. Bazı öğrencilerin Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğrafının olduğu tişörtler giydiği anma töreninde salonda bulunan koltuklara şehit olan polis ve askerlerin isimleri yazıldı.

“VATAN UĞRUNA ŞEHADETE YÜRÜDÜLER”

Şiir dinletisi ve sinevizyon gösterisinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Erdi Dirmenci yaptığı basın açıklamasında, “Onlarca yiğitler verdi toprağa bu kutlu dava. Ruhiler, Dursunlar, Aliler, Mustafalar ve son olarak da Fırat Reis yitip gitti aramızdan. Hepsinin sevdası ve davası aynıydı. Onlar Allah aşkına, vatan uğruna şehadete yürüdüler” dedi.



