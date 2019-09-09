Çakma avcı denetimi

Haber: Aysun Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bolu Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Av Koruma Kontrol Çalışmaları kapsamında avcıları denetledi. Hafta sonunda av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında yapılan koruma kontrol çalışmasında kontrol edilen avcıların belgelerinin tam ve eksiksiz olduğu bildirildi. DKMP ekiplerinin kaçak ve belgesiz avlanmaların önüne geçilmesi için periyodik kontrollerinin devam edeceği belirtildi.

Kaçak ve belgesiz avlanma yapanların idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini belirten yetkililer, avcıları yasal gerekliliklerini yerine getirmeleri ve avlanma limitlerine uymaları konusunda bir kez daha uyardılar.