Çakmaklar Mahallesi Mezarlığı krizi sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta cuma namazından önce, Bolu Belediyesi ekiplerince mezarlığın ortasına yapılmak istenen yola tepki gösteren Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan hem Bolu’nun hem de ulusal gündemin konusu olmuştu. Muhtarın gösterdiği tepkiyi takiben olay yerine Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da gelmiş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i hedef alan konuşmalar yapmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olaylar gerçekleşirken Bolu Gündem Facebook canlı yayınına yorumda bulunmuştu ancak bu güne kadar açıklama yapmamıştı. İlk kapsamlı açıklamasını 09 Mayıs'ta Bolu Belediye Meclisi'nde düzenlenen 2022 Mayıs Ayı 1. Birleşimi’nde yaptı. Özcan, Çakmaklar Mahallesi Mezarlığı’nda olan olaylar, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan hakkında şu sözleri söyledi:

“KABİLE DEVLETİ Mİ YÖNETİYORUZ BURADA?”

“Bu kararda imzası olan, o yol oraya konuldu diyen milletvekili, mal bulmuş mağribi gibi gidiyor oraya; şov yapmak için. Dese ki en azından, 'ya biz o kararı almışız, benim de imzam var ama yanlışmış pişman oldum bu karardan, açılmasın bu yol' dese onu da anlayacağım. ‘Her aldığımız kararı uygulamak zorunda mısın?’ Kabile mi yönetiyoruz burada? Devlet yönetiyoruz. Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? İnsan imzasının olduğu bir kararı gidip protesto eder mi? Pişmanlık yok, yüzü kızarmadan oraya gidiyor. Ayıptır bu.”

“OĞLUM AHMET. YÜREĞİN YETİYORSA YARIN SAAT 11’DE BELEDİYENİN ÖNÜNE GEL, ORADA OLACAĞIM”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın şoförü Ahmet Karaarslan'ı yarın saat 11’de belediyenin önüne çağırdı.

“Bir de orada şoförü varmış onun, Ahmet. Külhan beyiymiş. Orada benim başkan yardımcılarımın üzerine yürümüş. Oğlum Ahmet seni bulurum. Yarın saat 11’de yüreğin yetiyorsa gel belediyenin önüne, bekliyor olacağım.

“ÇAKMAKLAR MAHALLESİ HALKINA DA SESLENİYORUM, O YOL AÇILACAK”

“O yol 14’5 metre olarak planlanmış 10 veya 8 metreye düşüreceğiz. O yolu açacağız! Kimsenin bilmediği bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar o bölgedeki apartman sakinleri ile hiç konuştunuz mu? Geceleri orada fuhuş yapıldığını biliyor musunuz? Geceleri orada alkoliklerin cirit attığını, hapçıların cirit attığını biliyor musunuz? İnsanların çocuklarını balkona çıkartamadıklarını biliyor musunuz?

“O KADAR SİNİRLENDİM Kİ YAYINA KATILDIM”

“Muhtar ‘haberim yoktu’ diyor. Sonra da ‘yol konuldu ama açılmayacak diye bize söz verdiler’ diyor. Kardeşim açılmayacak bir yolu niye koysunlar. O kadar sinirlendim ki yayına katıldım. Benimle de konuştu, Gülden hanımla da konuştu. Bu yolun açılacağını biliyor. Yalan söylemeye gerek var mı?

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 09:10