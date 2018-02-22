İlimiz Çakmaklar Mahallesi kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 14 EZ 003 plakalı otomobil sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar Kazayı gören vatandaşlar hemen kanala uçan araç içinde ki sürücüyü çıkararak ambulansa haber verdiler. Kazada araçların sürücüleri hafif yaralanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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