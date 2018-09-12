Özel Haber; Kasım ŞAHİN

Büyüksu deresinin bulunduğu alanlardan sonra Çakmaklar çamlığının olduğu ormanlık alanda, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük yuvası haline dönüştürüldü. Ormanlık alanın her yeri inşaat molozları ile doldu taştı. Özellikle gece yarıları kamyonetlerle getirilen inşaat molozları, güzelim çam ağaçlarının bulunduğu alana dökülerek, çevre katliamı yapıldı.

Çakmaklar Çamlığının ormanlık alanları hem moloz yığınlarıyla kirletilirken, hem de güzelim tabiatın birçok yerinde ateş yakılarak, çevre kirletilmiş durumda. Alkol alan vatandaşların kemanı haline gelen Çakmaklar Çamlığının dört bir tarafı alkol şişeleri ve kutularıyla doldu taştı. Yetkililerin bir an önce bölgede çalışma yapıp, çevreyi kirletenleri tespit ederek, yasal işlemleri yapmasını bekliyoruz.