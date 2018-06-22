Haber: Aysun Beykoz

Dörtdivan-Yeniçağa yolu üzerinde bulunan ve Belen Mevkiinde inşa edilen Akbaba Gözlem Evi ile yaban hayatı ve yırtıcı kuşların gözlemlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. İlki Sorkun köyünde hayata geçirilen projenin, Dörtdivan bölgesinde yaşayan nadir akbaba türlerinin keşfedilmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Çavuşlar Belen mevkiinde ikincisi açılan akbaba gözlem evi ile yaban hayatı daha detaylı olarak gözlemlenebilecek. Yapılan bu gözlemevinde 'kara akbaba', 'kızıl akbaba', 'küçük akbaba' ve nadir bir tür olan 'sakallı akbaba’ türlerinin doğal yaşam tarzları gözlemlenecek.

Ziyaretçiler tarafından bir hayli ilgi gören gözlemevine yılda yaklaşık 250 yerli ve yabancı fotoğrafçı, gözlemci, bilim insanı ile film ekibi bu görkemli hayvanları görmek için gelmesi bekleniyor.