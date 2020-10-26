Çalarken yakalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesinde bulunan bir marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu şahıs, yanında getirdiği başka bir poşete koyduğu ürünlerin parasını ödemeden kaçtı. Hırsızlık yapıldığını anlayan market görevlisi kaçan şahsın peşinden koştuğu sırada çevredekilerden yardım istedi. Market görevlisinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi şahıs, sokak üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak yere yatırıldı. Şahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli sahşı ifadesini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.