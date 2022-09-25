Çaldı ama satarken yakalandı

Haber: Nesrin Altuntaş

Bir hafta içerisinde ilimizin 5 ayrı mahallesinden, elektrikli ve normal olmak üzere 5 adet bisiklet çalıp, çaldığı iki bisikleti de satmaya kalkışan 27 yaşındaki U.A. hırsızlık bürosunun deneyimli ekiplerinin takibi neticesinde, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı bisikletlerin 3’ü sahipleri teslim edilirken, 2 bisikleti satın alan kişi de yakalanarak, “çalıntı malı satın almak” suçundan işlem gerçekleştirildi. Polisin takibi sonrası kısa sürede yakalanan bisiklet hırsızı, şubedeki ifadesinin ardından savcılığa sevk eldi.