Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesinin göbeğine terk edilen bir aracı kontrol edip sonucunu gördüğünde şaşkına döndü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir oto hırsızı, önce kapalı kasalı bir araç çaldı, arından da bu araca çalıntı motor taktırdıktan sonra, yaş haddinden dolayı hurdaya ayrılan bir aracın 14 KB 249 plakalarını da çalarak, çaldığı araca taktı.

Bir müddet çalıntı, oto, çalıntı motor ve çalıntı plakayla şehirde tur atan kimliği meçhul hırsız, sadece görevli trafik ekiplerini değil, sanayi esnafını da şaşkına çevirdi. Trafik ekiplerinin yaptığı ilk tespitte, çalıntı plakanın Kartal marka bir araca kayıtlığı olduğunu tespit etti. Daha sonra olay yerine gelen Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, aracın çalıntı ve motorunun da başka bir araca ait olduğunu belirlerken, ekipler aracı sanayi sitesinin ortasına bırakıp kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.