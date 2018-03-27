Haber: Kasım ŞAHİN

Şubat ayında Sandallar Mahallesi'ndeki boş bir arazide park halinde bulunan 06 BS 0175 plakalı otomobilin çalındığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Şehrin giriş ve çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile diğer güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çalıntı aracın Düzce'ye gittiğini belirledi.Ekipler, Düzce'de yaptıkları çalışma neticesinde çalıntı aracı ve daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan ve 4 farklı hırsızlık olayından da hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Savcılığa çıkarıldı. Zanlının çaldığı aracı çürütünceye kadar gezdiği ve aracın tamiri için hiçbir masrafta da bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.