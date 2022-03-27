Çaldıkları araba ile şehir şehir gezdiler



Haber: Erdal Tanrıverdi

24 Mart Perşembe günü Ankara'dan otomobil çalan ikiz kardeşler 2 gün sonra Düzce'de yakalandı. Edinilen bilgilere göre S.Y ve kardeşi Ö.Y., Ankara'dan çaldıkları otomobil ile gezmeye başladı. Kardeşler daha sonra şehir şehir gezerek İstanbul'a gitmek istedi. Ankara'dan Bolu'ya gelen kardeşler gezerken akaryakıtları azaldı ve akaryakıt istasyonuna girerek aracın deposunu doldurup kaçtılar. Arandıklarını anlayan kafadarlar Düzce'ye doğru aracı sürdüler.

BÖLGE TRAFİK EKİPLERİ PEŞİNİ BIRAKMADI

TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinden Düzce istikametine doğru ilerleyen S.Y. idaresindeki otomobili Bölge trafik ekipleri takip etmeye başladı. Düzce gişelerden çıkan otomobil, Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yoluna girerek kaçışını sürdürdü. Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacaya dahil olması ile birlikte kentte alarma geçildi. Tüm yollarda depolama yapılmasının ardından otomobil Sakarya istikametine gittiği esnada bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

İkiz kardeşler S.Y. ve Ö.Y. Hırsızlık Büro amirliği ve çocuk şube ekiplerince gözlem altına alınırken, otomobil otoparka çekildi.