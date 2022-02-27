Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalandılar

 Bolu’da, çaldıkları rögar kapaklarını satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Okçular Köyü’nde 3 adet rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, rögar kapaklarını tespit ettiği E.A. ve B.F.’ye kapakları satmaya çalıştıkları sırada operasyon düzenledi.Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.A. ve B.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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