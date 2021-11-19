Çaldılar, yakalandılar, serbest bırakıldılar



Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, Çaydurt’ta Taşçılar Köyünde yaşayan. O.Ö. isimli vatandaşın traktörüne takılı olan ve tomruk çekici vinç olarak tabir edilen tambur çalındı. Tamburun çalındığını fark eden O.Ö. isimli vatandaşın Çaydurt J.Krk.K.lığına giderek müracaata bulundu. O.Ö.’nün ihbarı üzerinde Olay yerinde Çaydurt J.Krk.K.lığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi ) Timince olayın fail veya faillerinin tespiti için araştırmalara başlanıldı.

Yapılan araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelilerinin A.Ö., R.H. ve F.H. isimli şahısların olduğu, bahse konu tamburu sosyal paylaşım sitesi(Facebook) üzerinden ikinci el zirai aletler satan siteye üye olmak sureti ile satışa çıkarttıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonrasında , A.Ö., R.H. ve F.H. isimli şüpheliler Çaydurt J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde yakalandı. Şüphelilere yaptırılan yer gösterme işlemi sonucunda bahse konu tambur Banaz Köyü sınırları içerisinde ormanlık alana gizlenmiş vaziyette bulundu. mağdur O.Ö. ye teslim edilmiştir. Şüpheliler A.Ö., R.H. ve F.H. Bolu Savcılığına sevk edilmelerinin ardından, ifadelerinin alınmalarına müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.