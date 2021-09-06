Çalışan Bağlılığı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Haber: Aysun Beykoz

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinden farklı pozisyonlarda 50 katılımcının yer aldığı çalıştayda, geçmiş dönem çalışan bağlılığı aksiyon gerçekleşmeleri ve 2020 yılı anket sonuçları değerlendirildi. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğü yöneticilerinin katılım sağladığı çalıştayda, anket araştırmasında yer alan beş ana başlıkta belirlenmiş olan sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı ve katılımcıların samimi görüşleri alındı.

Şeffaflık ekseninde çeşitli etkinliklerle devam eden çalıştayda daha iyi bir çalışma ortamı oluşturabilmek için beyin fırtınası yapılarak konu bazlı aksiyon planlarını hazırlandı, grup sunumları oluşturuldu. Çalışan bağlılığı konusunda etkinlikler yapılmaya devam edileceği ve projelerin gerçekleşme bilgilendirmelerinin de şeffaf bir platformda tüm çalışanlarla paylaşılacağı aktarıldı.