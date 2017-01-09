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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ateş mesajında tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 16:13
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    Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ateş mesajında “Toplumun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla, yerel ve ulusal gündemde bulunan faaliyetlerin kamuoyuna aktarılarak halkımız ile yönetim arasında köprü görevi üstlenen, aynı zamanda toplumun gözü, kulağı, sesi ve vicdanı olan basın teşkilatımız, bugün ülkenin dördüncü kuvveti olarak son derece önemli bir görevi başarıyla yerine getirmektedir. Gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren basın teşkilatı, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışı ile bugün demokratik toplumun da vazgeçilmez unsurlarından birisi durumundadır. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte teknolojinin günlük yaşantıda edindiği yer nedeniyle, toplumun hızlı ve doğru haber alması için her türlü olanağı kullanarak ve mesai kavramı olmaksızın canla başla çalışan basın mensuplarımızın bu gayreti, her türlü takdirin üzerindedir. Bizlerin de Oda olarak yürüttüğümüz faaliyet ve çalışmalarımızın kamuoyuna taşınmasında önemli desteğini aldığımız yazılı ve görsel basınımızın değerli ve çalışkan temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Tüm basın çalışanlarımıza gece gündüz demeden, her türlü zor koşulda sürdürdükleri bu önemli görevlerinde, gayretli çalışmalarının karşılığını her daim alacakları başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı

    Anahtar Kelimeler: Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim, Kurulu

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