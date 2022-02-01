“Çalışanın hakkı bir an önce verilmelidir”

Haber: C. Kutay Aykan

Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi üyeleri adına konuşma yapan Sendika Başkanı Furkan Özübek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kurumlarda önceliğinin çalışanın hakkı ve emeği olması gerektiğini ısrarla dile getiriyoruz. Özellikle ücretlerle ile ilgili erteleme veya ödenmeme gibi durumlar kabul edilemezdir.

Çalışanın ekonomisinde sıkıntıya neden olunmamalıdır, hakkı zamanında teslim edilmelidir. Kurumlar bu konuda hassas olmalıdır.”

“NÖBET ÜCRETLERİ HALA ÖDENMEMİŞTİR”

“Görüyoruz ki bazı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanın emeği ve hakkı yok sayılmaktadır. Çalışanlardan gelen şikayetlere göre %2.5 ek zam, Aralık ayı döner sermayesi ve nöbet ücretleri hala ödenmemiştir.”

“ÇALIŞANLARI TEDİRGİN ETMEKTEDİR”

“Bu ödemelerin ne zaman yapılacağı mevzuatta açıkça belirtilmesine rağmen, idarelerinde bu konuda hassas olması beklenirken bir vurdumduymazlık durumu yaşanması çalışanları tedirgin etmektedir.”

“GECİKTİRİLMESİNE BİR ÖNCE SON VERİLMELİDİR”

“Her ne olursa olsun sağlık kurumlarında öncelik çalışanın hakkıdır. Bunun ötelenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Ekonomik anlamda zaten darboğazda olan çalışanların alacaklarında geciktirilmesine bir önce son verilmelidir.”

“ÇALIŞANIN ALIN TERİNİN YOK EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ”

“Kurum çalışanlara ücretlerinin ne zaman ödeneceğini de ilan ederek çalışanları rahatlatmalıdır. Çalışanın hakkı hukuku bir belirsizlik içerisinde bırakılmamalıdır. Türk Sağlık-Sen Boluşubesi olarak ilan ediyoruz; tüm çalışanlar, süreci takip ettiğimizi gelişmeler hakkında da gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı bilsinler. Çalışanların hakkı ve hukuku için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda Sendika Genel Merkezimiz Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruları yapmıştır. Bizde ilimizde gerekli başvuruları da yapacağız. Çalışanın alın terinin yok edilmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.”