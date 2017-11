HABER : ESRA ÖZTÜRK

İl Özel İdare yemekhanesinde düzenlenen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Özel İdare Şube Müdürleri ile çok sayıda çalışan katıldı.

Yemekte ilk konuşmayı Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli yaptı. Tüm Özel İdare personeline yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür eden Köstereli bundan sonraki süreçte debaşarılı çalışmalarının devamını diledi.

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de bu yıl hedeflenen 400 km’lik asfalt çalışmasıyla ciddi bir yol kat edildiğini ifade etti. Yüceer, bu hedefi her geçen yıl artırmak istediklerini sözlerine ekleyerek, “Birlikte dördüncü sezonumuzu tamamladık. Hepsi birbirinden daha üst düzeyde ve her geçen yıl bir önceki yıla göre başarılarımız artarak devam ediyor. Özel idaremiz personelinin tamamı bizler için çok değerli. Biz bir aileyiz. Sokakta, evde herhangi bir yerde Özel İdaremizin başarılarından bahsediliyorsa gurur duyuyoruz ama bir eksiklikten sıkıntıdan bahsediliyorsa da üzülüyoruz. Dolayısıyla sizin üzüntünüz bizim üzüntümüz, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. 2017 yılı yaz sezonu bitti ama çalışmalarımız devam ediyor. Her sezon iklim şartlarına göre çalışmalar devam ediyor. Bu yıl özellikle yol konusunda bir hedef koymuştuk, 400 km. yol asfaltlayacağız diye. Bu ciddi bir hedef. Bu anlamda başta Genel sekreterimiz, Yol Şube Müdürümüze ve çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hedefi tuttururken de daha kaliteli bir hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Özel İdare denilince akla köye yönelik hizmetler geliyor ama aslında öyle değil. Her bir şubemiz kendi alanında başarılı. Başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Aydın Baruşda yaptığı konuşmasında kısıtlı bütçe imkanları ile çok güzel çalışmalar yapıldığını ifade ederek İlÖzel İdare çalışanlarına teşekkür etti. Vali Baruş şunları söyledi; “İl Özel İdareleri iki önemli işlevi yerine getiren kurumlardır. Biri, halkın seçtiği temsilcileri ile karar alan bu kararları da yürütme organları vasıtasıyla uygulayan, halkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, köylülerimizin yaşadığı mekanları daha ferah, daha ulaşılabilir hale getiren idaredir özel idareler. Diğer taraftan da özel idareler merkezi hükümetin taşra teşkilatınınyatırımlarını takip eden, kontrolünü yapan ve bir kısmının da bütçesinden yaptığı aktarmalar neticesinde işlerini gerçekleştiren kurumlardır. Bu anlamda bu iki işlevi yerine getirmesi sebebiyle özel idarelerimiz 51 ilde faaliyetini sürdürüyor, hem vatandaşlarımıza hem kamu kuruluşlarımızahizmet götürüyorlar. İl Özel idareleri kısıtlı bütçe imkanları ile hareket ediyor. Bizim de 2017 yılı bütçemiz yaklaşık 50 milyon TL. idi. Bu bütçeyle çok geniş bir sorumluluk alanında hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bu kıt imkanları en iyi şekilde kullanarak, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak durumundayız. Bu anlamda İl Özel İdaremiz her geçen yıl başarısını artıran bir kurumdur. Bu yıl itibarıyla yapılan yol çalışmalarının çok çok üstüne çıktık. Teknik imkanları da zorlayarak bu yapılan yol miktarını önümüzdeki yıllarda daha da artıracağımızı ümit ediyorum. Çünkü İl Özel İdaremizin hizmet götürmek zorunda olduğu yol mesafesi 4 bin km’ye yakın. Bu yolları hem açık tutacaksınız, hem bakımını yapacaksınız, hem de vatandaşlarımızınşikayetlerine fırsat vermeden onların memnuniyetini göz önünde tutacaksınız. Diğer yandan kırsal yerleşim yerlerimizin sağlıklı suya kavuşması, kanalizasyon hizmetlerinin verilmesi, diğer yandan hayvanlarını sulayabilecekleri göletlerin yapımı gibi işleri sizlerle birlikte yürütüyoruz. İl Özel İdareleri ekip halinde gerek seçilmiş il genel meclis üyeleri, gerek bünyesinde idari ve teknikdüzey görev yapanlarla bir aile dayanışması ve ekip halinde çalışan teşkilatlardır.Ekip çalışması olmazsa başarıyı yakalamamız mümkün değil. Elimizdeki küçük imkanları da iyi kullanamadığımız taktirdevatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun yatırımlar yapamayız. Yol konusunda olduğu gibi diğer çalışmalarda da yıl boyunca önemli çalışmalar yaptık, başarılar gerçekleştirdik. İlçelerimiz ile birlikte 400’ün üzerinde çalışanı olan İl Özel İdaremizintüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışma hayatınızda başlarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yemek programı İl Özel İdaresi çalışanlarının Vali Baruş ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.