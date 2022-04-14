Çalışanlarahijyen eğitimi verildi



Haber: C. Kutay Aykan

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği ile ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ gereğince örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, gibi gıda işletmelerinde çalışan personele hijyen ve gıda güvenilirliğine yönelik eğitimler düzenleniyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri Gıda Mühendisi Buse Yaşlı ve Gıda Mühendisi Sevim Öztürk Oruç tarafından eğitim kurumlarının kantin ve yemekhane çalışanlarına eğitim verildi.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen ve 70 kişinin katıldığı eğitimde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, gıda maddelerinin depolama, hazırlama, servis ve satış koşulları, okul gıdası gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü personelince de “Hastalıklar ve Bulaşma Yolları, Beslenme” konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda tüm çalışanlara katılım belgesi verildi.