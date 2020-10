Çalışkan’dan muhtarlara mesaj

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan yaptığı açıklamada şunlara değindi. Çalışkan “Değerli Muhtar arkadaşlarım, 1829 yılında kurulan muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır” ifadelerini kullanan Çalışkan, “Muhtarlarımız bulunduğu köy ve mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte kurumlar arasında vatandaşlarımızla köprü görevi görmektedir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk yer muhtarlıklarımız olduğundan çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendisini yenileyen kurumların başında gelmektedir. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında ve hizmetindedir. Diğer yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımız her türlü şükran ve takdire layıktır. Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, tüm muhtarlarımıza sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.