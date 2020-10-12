Çalışma 14 Ekim'e ertelendi

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Daha önce 12 Ekim'de başlayacağı duyurulan ancak 2 gün ertelenen çalışma, 14 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 32 gün sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak. Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 15 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.