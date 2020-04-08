Çalışma belgesi ibrazında kolaylık

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği, zorunlu seyahat etmesi gereken vatandaşlar için sağlanan büyük kolaylığı açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu vatandaşlardan istenilen ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi’nin artık kolluk kuvvetleri tarafından yapılan sorgulamalarda dijital olarak da görüntülenebileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında veri paylaşım protokolleri imzalanmış olup protokoller kapsamından ilgili birimler sigortalıların hizmetlerine ait bilgilere erişim sağlayabilmektedirler.

Zorunlu seyahat mecburiyetinde olan vatandaşlarımızdan istenilen ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi’ne, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında çalışan yetkili personel, güzergâhta çalışma sırasında, kontrol noktasında, kontrol ettiği şahsın ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi’ne dijital ortamda ulaşıp görüntüleyebilecektir.”