Haber: Aysun Beykoz

TBMM Genel Kuruluna Cumhuriyet Halk Partisi Tanju Özcan’ın konuşmaları damga vurdu. Özcan, kurul’da yaptığı konuşmada Türk Polis Teşkilatının sorunlarını açıkladı. Tanju Özcan, hükümeti eleştirerek şunları söyledi; "Kahraman polisimiz diyeceğiz, sırtını sıvazlayacağız ama ekonomik, özlük haklarıyla ilgili sorunlarını çözmeyeceğiz. Terörle mücadeleye göndereceğiz ama aklındaki ekonomik, geçim sıkıntılarını çözmeyeceğiz. Artık 'kahraman polisim, benim polisim' lafları karın doyurmuyor."

Polislerin, çalışma saatlerinin düzenlenmesini isteyen Özcan, her kamu görevlisinin çalışma saatinin belli olduğunu ancak polislerde mesai mefhumunun bulunmadığını belirtti. Kamuda fazla mesai yapan memurlara fazla mesai ödendiğini ancak ayda 75 saate varan mesai yapan polislere ödeme yapılmadığını öne sürdü. Polise 3 bin 600 ek göstergenin verilmesi gerektiğini aktaran Özcan, bunun polise namus borcu olduğunu bildirdi.